"1MayDay": ritorna l'appuntamento al Teatro Augusteo, il programma

Ritorna il concerto del 1 maggio a Salerno, con la settima edizione del "1MayDay". L’evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil, sostenuto da numerose realtà associative locali rappresentate dal Comitato Verso il Primo Maggio di Salerno, e con il patrocinio del Comune e della Provinciao, quest'anno pone al centro dell'attenzione i temi cruciali della Giustizia

Sociale, della Pace, del Lavoro e dell'Europa nella ferma convinzione che essi siano indissolubilmente legati tra loro e determinanti per l'avvenire del Paese e della collettività.

Le segreterie provinciali di Cgil - Cisl – Uil sottolineano così l’intento comune della manifestazione:

“In questa giornata vogliamo dire: al centro torni il lavoro, torni la pace, basta guerre, non è il momento di investire sulle armi, è il momento di investire sulla qualità della vita e sul lavoro delle persone per un 1° maggio all’insegna della lotta per la sicurezza sul lavoro, per l’aumento dei salari e per la fine della precarietà”

L’evento clou del concerto del Primo Maggio sarà accompagnato da una serie di altre iniziative in calendario:

-Venerdì 26 aprile alle ore 21:00 presso il circolo Ucca Arci Marea, in via D. Galdi 10 a Salerno, si terrà la proiezione del documentario "After Work" di Erik Gandini.

-Martedì 30 aprile sarà la volta di due appuntamenti collegati alla diffusa rete de La notte del lavoro narrato - la prima presso l'associazione Amadeus in via Ruggiero Da Salerno e la seconda presso l'Arco Catalano di Palazzo Pinto - nel corso dei quali, attraverso video, musica, interventi, si ragionerà di lavoro nelle sue diverse sfaccettature e nel suo rapporto con la società contemporanea.

-Mercoledì 1° maggio, ospitato dal Cinema Teatro Augusteo, alle ore 18:30 prenderà il via il concerto che propone una line up variegata spaziando tra diversi generi e espressioni musicali: dagli OverEight ai Bluebay, da Fedshui a Akasaira, dalle Sette Bocche a Stella Burns fino a A Toys Orchestra, la band agropolese, protagonista della scena Indie Pop nazionale degli

ultimi 25 anni, che presenterà il nuovo album: Midnight Again. La conduzione dell'evento è affidata all’esplosivo trio comico VillaPerBene.

Infine, gli spazi antistanti il Teatro Augusteo saranno animati, già dal primo pomeriggio, dalla rete di associazioni che aderiscono all’iniziativa con stand espositivi, laboratori creativi e live acoustic set musicali.

La partecipazione agli eventi è gratuita.