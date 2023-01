Allo Scalo 28 di Capaccio Paestum Little pieces of Marmelade in concerto

Comincerà dallo Scalo 28 di Capaccio Paestum l'Ologenesi tour 23 dei Little Pieces of Marmelade. L'appuntamento è per venerdì 20 gennaio alle 22.30.

Nato a Macerata, il duo crossover vanta una partecipazione ad X Factor (2020) nella squadra di Manuel Agnelli, che li ha voluti anche come backing band nel suo tour solista. L'ultimo album, Ologenesi, è stato accolto in maniera positiva dalla critica, tanto da essere inserito fra i candidati nella categoria "miglior album italiano" per i Rockol Awards 2022.