Max Pezzali fa il bis al Palasele: aggiunta una nuova data

Nuova data per Max Pezzali al Palasele di Eboli. Dopo il sold out della tappa del 7 aprile, il cantante sarà live anche il 6 aprile. I biglietti per la nuova data sono in vendita online su vivoconcerti.com dalle ore 12 di mercoledì 21 dicembre 2022, e dalle ore 12 di lunedì 26 dicembre 2022 in tutti i punti vendita autorizzati.

Il live

Dopo le celebrazioni dei suoi 30 anni di carriera a luglio con la doppia data di "San Siro canta Max", la festa continua nei palasport, per continuare a celebrare una carriera straordinaria. Una scaletta basata sulle grandi hit della carriera di Max Pezzali: successi caratterizzati da melodie indimenticabili e testi che sono entrati di diritto nel vocabolario di più generazioni, per un viaggio indietro nel tempo che fa rivivere le emozioni di un passato e un vissuto che nessun altro come Max Pezzali sa raccontare e riportare alla luce.