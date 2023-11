"Pop in 2 jazz": a Cava de' Tirreni arriva Nick The Nightfly

Nick The Nightfly, deejay, cantante, musicista, da sempre un punto di riferimento per i cultori della radio di qualità torna al Moro di Cava de’ Tirreni venerdì 1 dicembre alle ore 22.00 per presentare in anteprima il suo nuovo lavoro discografico “Pop in 2 Jazz”. ll musicista scozzese che conduce su Radio Monte Carlo dal 1989 sarà protagonista in un live in quintetto, accompagnato da Jerry Popolo al sassofono, Claudio Colasazza al pianoforte, Francesco Puglisi al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria.

Domenica 3 dicembre, invece, si preannuncia una serata di tango di grande valenza artistica. Appuntamento nelle sale del locale del Borgo Scacciaventi con Tango Stress , la coppia di fama internazionale dei maestri argentini Ariel Leguizamn Y Yesica Esquivel.

Info e prenotazioni al numero telefonico 0894456352 oppure via WhatsApp al 3403939561.