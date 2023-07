Alburni World Jazz Festival, Richard Galliano primo ospite annunciato

L'Alburni World Jazz Festival si appresta a celebrare la sua 34esima edizione. Quest'anno, l'atteso evento si terrà nei suggestivi scenari del borgo medievale di Serre, situato alle porte del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, ai piedi dei Monti Alburni. Le date da segnare in agenda sono l'8, 9 e 10 agosto, tre giornate straordinarie all'insegna della musica, dell’arte e dell’eccellenze gastronomiche. A partire dallo scorso anno, il festival ha avuto l'onore di accogliere come direttore artistico una delle voci più autorevoli del panorama jazzistico italiano, il talentuoso cantante jazz Walter Ricci affiancato dalla società Mr.Few. Grazie alla sua esperienza e al suo profondo legame con la musica, Ricci ha portato una ventata di freschezza e innovazione all'Alburni World Jazz Festival, confermandolo come uno degli eventi di punta nella regione.

Il primo ospite

E proprio per celebrare questa nuova ed entusiasmante edizione, l'organizzazione ha annunciato il primo super ospite che si esibirà in esclusiva durante il festival. Un vero e proprio virtuoso della fisarmonica jazz, il grande musicista francese di origini italiane Richard Galliano, tornerà ad incantare il pubblico campano con la sua straordinaria performance. La sua presenza rappresenta un'opportunità unica per gli appassionati di jazz di vivere un momento magico, in cui la passione e la maestria si fondono in un'unica melodia. Richard Galliano si esibirà in solo il giorno 10 agosto. ITutti i concerti in programma sono ad ingresso libero e si svolgeranno dalle ore 21:30 presso Piazza Ennio D'Aniello.