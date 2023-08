Capodanno Bizantino, ad Amalfi il concerto di Alex Britti

Grande attesa per il concerto di Alex Britti, tra i maggiori chitarristi blues al mondo, in programma il prossimo 2 settembre alle ore 21.30 in Piazza Municipio ad Amalfi, inserito negli eventi del Capodanno Bizantino. Nelle canzoni di Alex Britti scorrono sonorità blues, jazz e pop, con riff pieni di energia, o poetiche sognanti come quelle dei nuovi singoli “Nuda” e “Tutti come te” che ha conquistato le classifiche musicali dell’estate 2023, che inaugurano la nuova fase artistica con un sound inconfondibile che rivela le sue due anime, pop e cantautorale.

Il concerto

"Abbiamo voluto un grandissimo artista per chiudere le celebrazioni del Capodanno Bizantino che, quest’anno, si amplifica, snodandosi su tre giornate di eventi – sottolinea il Sindaco di Amalfi Daniele Milano – Quest’anno la 23esima edizione è un omaggio al commercio e alle capacità imprenditoriali degli amalfitani che già dal Medioevo consentirono alla città di acquisire una considerevole forza economica portandola ad essere prima tra le città marinare in ordine cronologico. È un evento carico di suggestioni, che affonda in un passato storico prestigioso, in cui si fonda l’identità del popolo amalfitano. Il concerto, come sempre, sarà ad ingresso libero, per rendere unica l’esperienza in Costa d’Amalfi. Si respira grande fermento per il live di un artista amatissimo, che riesce a conquistare un pubblico intergenerazionale". Per l’occasione, attivata da Tra.Vel.Mar. una corsa speciale via mare con partenza da Salerno verso Amalfi alle 20.30 (Cetara 20.40, Minori 21.10) e al ritorno da Amalfi verso Salerno alle 00.40 (Minori 00.45, Cetara 01.15).