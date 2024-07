Musica sotto le stelle: il Maremò ospita Alice & Jerry Popolo "Fathers and daughters"

Giovedì 25 luglio, al Maremò Beach & Club di via Allende, si terrà una serata all'insegna della musica soul jazz con Alice e Jerry Popolo "Fathers and Daughters". La formazione è composta da Alice Popolo alla voce, Jerry Popolo al sax tenore, Alessandro La Corte alle tastiere, Mario De Paola alla batteria. Special guest Dario Deidda al basso elettrico.

Il concerto

Quattro dei brani che verranno eseguiti sono stati scritti e musicati da Alice Popolo, artista salernitana che ha ereditato dal padre, Jerry Popolo, sassofonista jazz conosciuto in tutta Italia, l'amore per la musica soul, R&B, funk, jazz e blues. Due di questi brani - Shine e Liev Man - sono arrangiati dal noto produttore napoletano Gransta MSV, e sono già stati pubblicati con video incluso dall'etichetta discografica milanese Mine Records e distribuiti dall'Universal. Gli altri brani saranno "Chimoffafà" e "Stessa storia". Inoltre, Alice canterà un brano di Alessandro La Corte dal sapore latino "Felicidades", "Yesterday" dei Beatles arrangiato dallo stesso pianista e una stupenda composizione di Herbie Hancock "Tell me a bedtime story". Il resto dei brani sarà strumentale. Jerry e Alice Popolo saranno onorati e lieti di avere al loro fianco straordinari musicisti.