Alla Pinacoteca Provinciale l'anteprima delle Sei sonate di Francesco Aliberti

Anteprima mondiale negli spazi della Pinacoteca Provinciale di Salerno per le Sei sonate a solo per violino e basso del compositore Francesco Aliberti. L'evento speciale, organizzato dall'associazione Culturale Emiolia nell'ambito di Salerno Barocca, si terrà il 21 gennaio alle ore 19.30.

Il concerto

Le sonate sono state composte durante il lockdown: "È stato un momento di grazia - spiega Aliberti - perché la musica fluiva naturalmente. In due settimane è nato tutto". Francesco Aliberti, salernitano classe 1983, è attivo come pianista, clavicembalista e direttore di coro. Laureato in filosofia e diplomato in pianoforte, didattica della musica, musica da camera e direzione di coro, ha lavorato presso il Teatro Verdi di Salerno ed il San Carlo di Napoli. "Nella partitura - prosegue il compositore - ci so rimandi che sono amicizie ideali con tanti compositori che si sono rafforzate nel tempo. Per me non sono solo compositori che ho studiato, ma veri e propri amici che mi hanno accompagnato lungo il percorso. È uno stile che nasconde delle novità, citazioni di pezzi degli anni Settanta e citazioni armoniche vaghe come l'Aida". Le due sonate (Op.4 e op 5.) sono state inserite in un progetto editoriale, a cura delle Casa Armelin Musica di Padova, le cui copertine sono state realizzate dall'artista Francesco Quadri.