"Amalfi in jazz": gran finale con Daniela Tenerini and Four Seasons Quintet

Gran finale per “Amalfi in Jazz” con Daniela Tenerini and Four Seasons Quintet. L'appuntamento è per venerdì 28 luglio alle ore 22.

Il concerto

Piazza Duomo si trasformerà in un salotto sofisticato, reso ancora più affascinante dalle architetture arabo-normanne della Cattedrale di Sant’Andrea illuminate, a creare una scenografia suggestiva e di impatto, proiettando lo spettatore attraverso arrangiamenti sofisticati e mai scontati, in un ponte tra gli anni ’50 e i giorni nostri, riproponendo grandi classici del passato di calibro internazionale accostati a melodie contemporanee rivisitate con gusto ed ironia. Il quartetto nasce a Perugia nel 2015 con Daniela Tenerini alla voce, Roberto Cesaretti al basso, David Versiglioni al piano e Silvano Pero alla batteria. Da Ottobre 2018 entra nella band Paolo Bartoni alla tromba e dal 2023 Alberto Rosadini alla batteria. La loro musica è ispirata al periodo della Dolce Vita e alle orchestrine dei Night Club, in una miscela esplosiva dal rock al soul, dal funk al jazz, dal classico al contemporaneo.