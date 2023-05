Musica, Andrea Sannino torna in concerto nel salernitano

Si aprirà a Nocera Inferiore il Mosaico Live Tour 2023 di Andrea Sannino. L'appuntamento è per il 13 maggio alle ore 21 in piazza Armando Diaz, nell'ambito dei festeggiamenti civili in onore di San Prisco, patrono di Nocera Inferiore.

Il concerto

Un'occasione per riascoltare i successi del cantautore napoletano ed i brani dell'ultimo album: "Mosaico", uscito lo scorso 21 aprile.