Salerno Classica, venerdì 19 luglio il concerto di Antonella Ruggiero

La rassegna Salerno Classica, diretta da Francesco D’Arcangelo, continua il suo tour nel Parco Archeologico di Paestum con il secondo appuntamento d’autore, ospitando il 19 luglio Antonella Ruggiero con l’Ensemble Salerno Classica, diretta da Valter Sivilotti. Dopo il concerto inaugurale a Villa Salati con un tributo ad Ennio Morricone, l'evento clou vedrà Antonella Ruggiero, una delle voci più versatili del panorama italiano, esibirsi in Concerto Versatile. Antonella, famosa per il suo successo con i Matia Bazar e la sua carriera solista, proporrà un viaggio musicale che spazia dal pop alla musica sacra e alle musiche dal mondo. Il concerto includerà brani celebri come “Vacanze romane” e “Echi d’infinito”, oltre a interpretazioni di musiche della cultura religiosa occidentale, indiana, africana, e canzoni d’autore italiane. Il recital esplorerà nuovi arrangiamenti e interpretazioni, toccando anche melodie tradizionali come la portoghese “Balada do Sino” e la cubana “Guantanamera”.