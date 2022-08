Musica, Arisa in concerto a Contursi Terme

Arisa in concerto nell'ambito del Premio Contursi Terme. Appuntamento per domenica 7 agosto alle 21.30 in piazza Garibaldi.

L'evento

Il premio Contursi Terme 2022 è un viaggio alla scoperta della storia del Sele Tanagro, della sua cultura, dell'immenso patrimonio di bellezze che il territorio custodisce. “La Valle del Benessere: 5 comuni per 5 esperienze” unisce i Comuni di Contursi Terme (capofila), Castelnuovo di Conza, Ricigliano, San Gregorio Magno e Santomenna, grazie a questo intervento cofinanziato con i fondi Poc della Campania 2014-2020, Linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura”, programma di percorsi turistico-culturali, naturalistici ed enogastronomici per la promozione turistica della Campania. Lunedì 8 agosto toccherà a Joe Bastianich, ore 21,30.