Musica, gli Articolo 31 al Meeting del Cervati per ll'unica tappa estiva in Campania

Gli Articolo 31 protagonisti del Meeting del Cervati 2023. L'appuntamento è per mercoledì 23 agosto presso la Villa Comunale di Piazza San Francesco.

Il concerto

La vetta del Cervati farà da suggestiva scenografia all’unica tappa estiva in Campania del tour estivo del duo, uno dei gruppi più influenti della scena hip hop del nostro Paese. In apertura, come in tutte le date del tour organizzato da Vivo Concerti, ci sarà il Dj Set di Wlady, nome d’arte di Wladimiro Perrini Dj e Producer di fama internazionale. I biglietti per il concerto a Sanza - organizzato dal Comune di Sanza in sinergia con Anni 60 Produzioni - saranno disponibili da martedì 18 luglio alle ore 12.00 sui circuiti Ticketone.it e Go2 e nelle prevendite abituali.