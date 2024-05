"Avvenne a Napoli": al Teatro Verdi lo spettacolo Eduardo De Crescenzo e Julian Mazzariello

Lunedì 27 maggio, il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno ospiterà "Avvenne a Napoli - Passione per voce e piano", uno spettacolo che unisce musica e storia per celebrare la Canzone Classica Napoletana. Protagonisti dell'evento saranno Eduardo De Crescenzo, noto cantante e fisarmonicista, e Julian Oliver Mazzariello, talentuoso pianista anglo-italiano. Federico Vacalebre, giornalista e critico musicale, introdurrà il pubblico all’ascolto, fornendo un contesto storico e musicale per ogni brano.

Lo spettacolo

Lo spettacolo rappresenta un omaggio alle radici culturali di Napoli, ripercorrendo la storia della canzone napoletana dai suoi esordi intorno al 1800 fino al 1950, periodo in cui il jazz americano ha influenzato la musica italiana. Eduardo De Crescenzo, con la sua voce straordinaria e la fisarmonica, e Julian Oliver Mazzariello, con il suo tocco virtuoso al pianoforte, trasporteranno gli spettatori in un viaggio musicale nel tempo, ricreando l’atmosfera dei salotti culturali dell’epoca. L’esecuzione di brani come "Fenesta vascia" e "Luna rossa" illustrerà l'evoluzione della Canzone Napoletana, mostrando come questo genere musicale sia stato influenzato e trasformato nel corso dei secoli. "Avvenne a Napoli" non è solo un concerto, ma un’esperienza culturale che permette di riscoprire e valorizzare un patrimonio musicale unico, attraverso l’interpretazione appassionata di artisti di grande talento.