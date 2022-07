Al via il Baronissi Blues Festival: il programma delle tre serate

Tutto pronto per il Baronissi Blues Festival, in programma dal 19 al 21 luglio. La kermesse musicale, organizzata dall'associazione "Tutti Suonati" in collaborazione del Comune di Baronissi, si terrà nell'anfiteatro comunale Pino Daniele.

Il programma

Ricco il programma delle tre serate del festival. Ad aprire le danze, il 19 luglio, James Senese, che porterà sul palco i suoi pezzi storici ed i brani della sua ultima fatica discografica: "James Is Back", ventunesimo album di inediti dell'artista. Il 20 luglio toccherà invece a Kellie Rucker, armonicista che da 25 anni accompagna vere e proprie leggende del blues e del jazz come Dizzy Gillespie, Stephen Stills, Albert Collins, James Cotton, ZZ Top, Dan Hicks, Warren Zevon, Little Feat e BB King. A precederlo, in apertura di serata, i The Smokerz, trio di musicisti salernitani immerso che hanno fatto del blues la loro cifra stilistica. Special guest della serata il pianista e tasterista salernitano Lucio d’Amato. Il 21 luglio chiuderà sarà Mike Zito a chiudere la kermesse. Fra i più apprezzati bluesman contemporanei, Zito ha realizzato una serie di album acclamati dalla critica, che nel 2011 ha giudicato il suo "Greyhound" come il miglior album rock-blues dell'anno. Ad aprire il concerto ci sarà Jane Jeresa, ua cantante e autrice soul, blues e funk di origini africane oggi residente a Pavia considerata una voce emergente con grande impatto sulla scena italiana. Tutti i concerti saranno ad ingresso gratuito.