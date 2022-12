Targato Beatles il secondo "candle concert" nella chiesa di San Giorgio

È targato Beatles il concerto che giovedì 29 dicembre, alle ore 20,30, si terrà nella chiesa di San Giorgio. Protagonista del secondo e ultimo "candle concert" di Salerno Classica il trio Musikanten con uno spettacolo dal titolo "If the Beatles had been impressionists".

Il concerto

"If the Beatles had been impressionists" è il titolo dell’ultimo progetto del compositore salernitano Roberto Marino in collaborazione con il Trio Musikanten che ne è stato l’ideatore e il commissionatore. Si tratta di una serie di brani molto noti dei Beatles completamente riarrangiati e riuniti in un cd uscito da poco e già in vendita nei negozi specializzati e disponibile sulle piattaforme più note. L’idea di questo progetto nasce dalla collaborazione del compositore salernitano con il Trio Musikanten formato da Raffaello Galibardi (violino) Roberto Vecchio (violoncello) Guido Carpentiere (Pianoforte).