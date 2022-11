Biagio Antonacci al PalaSele con il suo "Palco centrale"

Biagio Antonacci pronto ad incantare i fan salernitani. Il tour "Palco centrale", infatti, il prossimo 11 novembre farà tappa al PalaSele di Eboli.

Il live

Un grande evento per l'autore di "Se io, se lei", che per il tour 2022 ha scelto di esibirsi nei più importanti palasport italiani. Il suo palco sarà posizionato al centro del palazzetto ed il pubblico sarà seduto intorno a 360 gradi. Un'occasione per rivivere come una festa fra amici la lunga carriera del cantautore.