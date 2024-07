Torna il Baronissi Blues Festival: il programma dell'evento

Il Baronissi Blues Festival 2024 si terrà il 23 e 24 luglio presso l’Anfiteatro Comunale Pino Daniele. L’evento, parte del programma "Vivi Baronissi Estate", è supportato dal Comune di Baronissi e organizzato dall’Associazione Culturale “Tutti Suonati” con la direzione artistica di Fabio Clarizia. Il festival propone due serate di concerti blues con la partecipazione di artisti di rilievo internazionale.

Il programma

Il 23 luglio, alle ore 21, l'evento inizierà con l'esibizione dei Blue Cat Blues, una band lucana attiva da 25 anni. Con un repertorio che include sia brani tradizionali blues sia composizioni originali in dialetto lucano e italiano, la band ha partecipato a numerosi festival, tra cui il Bordighera Jazz e Blues e il Pistoia Blues Festival. Hanno avuto l'opportunità di esibirsi accanto a artisti come B.B. King, Eric Sardinas e Robert Cray. A seguire, sul palco salirà Shawn Jones, cantante e chitarrista con oltre 30 anni di esperienza. Jones, originario della California meridionale, è noto per le sue esibizioni dinamiche e ha pubblicato sei album in studio, tra cui "Shawn Jones Trio" (2018) e "In My Blood" (2023). Nel corso della sua carriera, ha aperto concerti per leggende del blues come B.B. King, Buddy Guy e Joe Bonamassa, e ha suonato oltre 200 date all'anno tra Stati Uniti, Europa e Regno Unito. Recentemente, è stato ospite di apertura per Robert Cray, cinque volte vincitore del Grammy, in tour negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Il 24 luglio, sempre alle ore 21, il festival proseguirà con i Walking Trees, una band calabrese di Southern Rock Blues attiva da 30 anni. Con un vasto repertorio e una forte presenza scenica, i Walking Trees hanno partecipato a molti blues festival italiani, tra cui Etna Blues Festival, Policoro Blues, Bitonto Blues Festival e Tropea Blues. Hanno inoltre vinto “obiettivo bluesin'" al Pistoia Blues Festival, condividendo il palco con artisti come Derek Trucks e Joss Stone. La serata conclusiva vedrà la performance della Band of Friends, formata nel 2012 da Gerry McAvoy, cantante e bassista che ha suonato per 20 anni con Rory Gallagher. La band si dedica a mantenere viva la musica di Gallagher, proponendo un repertorio incentrato sulle sue opere. Gerry McAvoy ha anche scritto una biografia su Gallagher intitolata "Riding shotgun", pubblicata nel 2005. Dopo aver lasciato Rory Gallagher nel 1991, McAvoy si unì alla band punk blues Nine Below Zero, che ha partecipato alla quinta edizione del Baronissi Blues Festival nel 2019. La Band of Friends non è un semplice tributo, ma una celebrazione della vita e della musica di Rory Gallagher, che continua a essere influente a quasi 30 anni dalla sua morte.