"I concerti del lunedì": sul palco Breath Music Duo

Secondo appuntamento per “I concerti del Lunedì”, rassegna organizzata dal Comune di Pisciotta, con la direzione artistica del Maestro Mauro Navarra e l'organizzazione dell'Associazione "Artisti Cilentani Associati", con il patrocinio della Regione Campania, del Ministero della Cultura, finanziato dall’Unione Europea.

Il concerto

Lunedì 17 luglio in Piazzetta Pagano di Pisciotta si esibirà il Breath Music Duo, composto dal clarinettista Sabato Morretta e dalla pianista Stefania De Santo. In programma un vero tour intorno al mondo. La serata inizierà con La Primavera dalle Stagioni dei Vespri Siciliani di Giuseppe Verdi, il secondo brano dei ballabili del III atto dell’ Opera, che rispecchia in pieno i segno di Verdi, trascinante come una sinfonia, con il grande assolo affidato al clarinetto, che apre il grande affresco musicale.