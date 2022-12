"Canti dal Mondo": il "candle concert" nella chiesa di San Giorgio

Due "candle concert" per chiudere in bellezza il 2022. Ad organizzarli l’associazione Gestione Musica, guidata dal cellista Francesco D’Arcangelo.

I concerti

Il primo concerto, dal titolo “Canti dal Mondo” si svolgerà martedì 27 dicembre nella Chiesa di San Giorgio alle ore 20,30,e saluterà protagonista il Trio Akkorde, che schiera il soprano Antonella De Chiara, il fisarmonicista Armando Rizzo e lo stesso Francesco D’Arcangelo al violoncello. In scaletta grandi classici come "La vie en rose", "Béesame mucho", "Non ti scordar di me", "The man i love" ed i temi di grandi film come "Il postino" e "Colazione da Tiffany".