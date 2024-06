Festa della Musica a Capaccio Paestum. In un luogo magico, il Giardino di Palazzo Rubini, nel centro storico di Capaccio Capoluogo, immersi in un’atmosfera sognante, si svolgerà il Concerto del “Quartetto d'Archi San Giovanni” di Napoli, in un viaggio tra le note più belle della grande musica classica, dal ‘600 ai giorni nostri, da Bach a Morricone a Vivaldi, Mozart, Šostakovi? e Piazzolla. Capaccio Paestum sarà, infatti, tra le 678 città italiane a celebrare la Festa della Musica, che quest’anno prevede oltre 1000 eventi che riempiranno strade, piazze, parchi in tutta Italia. Per la prima volta, grazie alla collaborazione tra l’Associazione Umlaut - La Tua Musa APS e il Comune di Capaccio Paestum, la Città dei Templi rientra nel Circuito Internazionale della Festa della Musica, coordinato in Italia da AIPFM (Associazione Italiana Promozione Festa della Musica) e Ministero della Cultura.

L'evento

La Festa della Musica rappresenta anche l’evento conclusivo dei “Concerti di Primavera”, la rassegna nata dalla sinergia tra Umlaut - La Tua Musa APS e Dum Dum Republic, partiti lo scorso 21 marzo e protratti fino al solstizio d’estate, per immergersi nella musica classica, con orchestra e performance soliste. "Un inno alla bellezza e all’arrivo delle stagioni più poetiche dell’anno, attraverso musiche intramontabili, in un recupero di sentimenti, alla riscoperta del legame che ci stringe al nostro passato e alla nostra terra. Vi aspettiamo nella magia di un giardino incantato" sottolineano i promotori di Umlaut, Domenico Tanza e Biancaluna Bifulco. L’appuntamento è venerdì 21 giugno alle ore 20.30 a Palazzo Rubini (Via Contrammiraglio Vecchio, Capaccio Capoluogo), con ingresso libero fino ad esaurimento posti. In scena i musicisti Sergio Carnevale /Violino 1, Viktoriya Yenina /Violino 2, Silvana Tarantino /Viola e Tina Pugliese /Violoncello a comporre il Quartetto d’Archi. Il concerto sarà presentato dalla giornalista Barbara Landi.

Seguirà una piccola degustazione di prodotti caseari della Fattoria Cavallo, con produzioni tipiche, eccellenza della zona collinare di Capaccio Paestum. Per maggiori informazioni telefonare al numero 328/0578284.

PROGRAMMA

J.S.Bach (1685 - 1750) - Dalla Suite per Orchestra n. 3 BWV 1068 (Aria sulla Quarta Corda)

W.A. Mozart (1756 - 1791) - Dalla Serenata in sol maggiore K 525 - Eine Kleine Nachtmusik - movimento: Allegro

J.S. Bach (1685 - 1750) - Dalla Cantata Herz und Mund und Tat und Leben BWV 147 - Jesus bleibet, meine Freude, arrangiamento per quartetto d'archi

J. Pachelbel (1653 - 1706) - Canone e Giga in re maggiore

J.S. Bach (1685 - 1750) - Arioso, dalla Cantata BWV 156

Edward Elgar (1857 - 1934) - Salut d'amour

A. Vivaldi (1678 - 1741) - da “Le quattro stagioni”, Inverno, 2 - movimento: Largo

J. Offenbach (1819 -1880) - Barcarolle

F. Shubert (1797 - 1828) – St’bundchen (Serenata)

K. Jenkins (1944) - Movimento da Palladio

A. Piazzolla (1921 - 1992) - Scent of a woman (Por una cabeza)

Rodriguez (1897 - 1948) - La Cumparsita

N. Rota (1911 - 1979) - Amarcord

H. Arlen (1905 - 1986) - Over the rainbow

E. Morricone (1928 - 2020) - Nuovo Cinema Paradiso

E. Morricone (1928 - 2020) - Gabriel's oboe (dal film The Mission)

E. Morricone (1928 - 2020) - C'era una volta il west

H. Mancini (1924 - 1994) - Moon River (dal film Breakfast at Tiffany's)

Šostakovi? (1906 - 1975) - Valzer