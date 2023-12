Capodanno in piazza con “Gemelli diversi” e dj Fargetta, ad Agropoli. Il 1 gennaio 2024 sono attesi in migliaia nel centro cittadino per prendere parte ad un bellissimo spettacolo sotto le stelle. In tanti ancora ricordano il grande successo dello scorso anno, quando Piazza Vittorio Veneto e Corso Garibaldi erano gremite di persone accorse per ballare e cantare sulle note dei pezzi che hanno fatto la storia della canzone italiana con “Nostalgia 90”. E quest’anno saranno protagonisti nuovamente i gloriosi anni ’90: come già annunciato saranno ospiti i “Gemelli diversi” e il dj Fargetta. Artisti che erano il top in quegli anni e che ancora oggi riempiono le piazze sulla scia del fenomeno del revival, che attira giovani e famiglie sotto un unico comune denominatore: la voglia di divertirsi. Sul palco ci saranno anche lo speaker Orlando Cianci e il dj Christian Belmonte. Inoltre, lo spettacolo prenderà il via fin dal pomeriggio di lunedì 1 gennaio con l’esibizione di associazioni locali con diverse performance, per poi entrare nel vivo a partire dalle ore 21.

Il programma

"Si prospetta un grande Capodanno nella nostra città – ha detto il sindaco Roberto Mutalipassi – che darà il benvenuto al 2024 con Gemelli diversi e il dj Fargetta. Un appuntamento divenuto ormai tradizione il Capodanno ad Agropoli che ormai è divenuta riferimento per coloro che vogliono dare il benvenuto al nuovo anno con il piede giusto. Dopo il pienone dello scorso anno, siamo convinti che anche quest’anno saranno in tanti a scegliere la nostra città per divertirci tutti insieme". “Un attimo ancora”, “Mary”, “Tu no” sono alcuni dei brani più conosciuti del duo canoro che aprirà il Capodanno in piazza ad Agropoli. E poi ci penserà dj Fargetta, ideatore del Deejay time insieme ad altri noti disk jockey, ad accendere la prima serata del 2024. "Sebbene i tempi siano cambiati, gli anni ’90 non passano mai di moda e quelle canzoni ancora oggi hanno un potere tale da mettere d’accordo vecchie e nuove generazioni. D’altronde i successi di Nostalgia ’90 come dei revival estivi sono segni tangibili di quel modo di divertirsi che non tramonta mai. Non possiamo che invitare tutti a scegliere Agropoli il 1 gennaio 2024, certi che sarà un’altra serata da incorniciare", incalza l'assessore al Turismo, Commercio ed Eventi, Roberto Apicella.