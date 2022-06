Salerno Barocca, su il sipario nella chiesa di San Giorgio: "Sia maledetto amor"

Venerdì 17 giugno, a Salerno, qiuinto appuntamento della stagione concertistica “In cordis cordae”. La manifestazione è promossa dall’Associazione Culturale Emiolia, che proporrà nella chiesa di San Giorgio, alle ore 20, cantate di Scarlatti, Steffani ed Haendel. I protagonisti saranno il controtenore Antonello Dorigo, il basso Massimo Di Stefano e il clavicembalista Marius Bartoccini.

Il programma e la scheda

Il programma inizierà con “Qualor crudele”, una cantata per alto e basso continuo. Handel l’aveva scritta a Napoli, "la più straordinaria delle città", goduta solo pochi giorni eppure indimenticabile. Un percorso articolato si mostra in queste scelte, attraverso quegli autori che hanno reso memorabile la nostra storia musicale che probabilmente fu tracciata da uno stuolo di esecutori dalla forte coscienza musicale e dalla tenace volontà “performativa”, la linea del canto è apportatrice di “segni” restituiti dalla profonda conoscenza della cinesica, dove il suono predispone al gesto e alla postura, alla mimica e al movimento. Uno dei maestri incontrati in Italia, fu Alessandro Scarlatti, del quale ascolteremo la cantata “Nel mar che bagna il bel Sebeto” – raro esempio di cantata per basso – che offre un campionario esemplare di occorrenze cinetiche-espressive destinate al cantante alfine di “ri-creare” attraverso il codice musicale un teatro fortemente evocato tutto da far rivivere, e da riscrivere, nel momento performativo quando la magia dell’interprete e tale da far vedere ciò che non si vede. Quindi, l’opera del genio di Halle verrà confrontata con quella del maestro veneto Agostino Steffani.