“Christmas Gospel Concert” 2023: esperienza unica al teatro Augusteo di Salerno

Sabato 23 dicembre, nella splendida cornice del Teatro Augusteo di Salerno, ritorna per la II edizione dopo lo straordinario successo dello scorso anno, l’emozionante “Christmas Gospel Concert 2023”, uno spettacolo ricco di ritmo, energia e passione per celebrare la magia del Natale. Quale modo migliore per immergersi nell’atmosfera magica del Natale di un concerto che celebra la suprema gioia della musica? Un imperdibile appuntamento con emozioni, suggestioni e festose atmosfere per una serata indimenticabile. Direttamente dalla Pennsylvania, l’incredibile gruppo Deborah Moncrief & The Millennium Gospel Singers, che riunisce alcuni dei migliori talenti di musica gospel a livello internazionale.

Il gruppo, formatosi grazie alla geniale intuizione del reverendo Keith Moncrief, già fondatore di altri gruppi di fama mondiale, nasce nel 2000 per celebrare l’arrivo del nuovo millennio. Questi talentuosi artisti, noti per le loro voci potenti e coinvolgenti, regaleranno al pubblico un'esperienza indimenticabile, intrecciando il fascino del Natale con la profondità spirituale della musica gospel. Molti dei brani in repertorio saranno caratterizzati da uno strepitoso sound, che coniuga sapientemente le sonorità del gospel tradizionale con le nuove tendenze del contemporary gospel. Ad affiancare questi magnifici artisti, l’incantevole voce di Rita Ciccarelli e dei Flowin’ Gospel che insieme diffondono il messaggio della musica gospel oltre le semplici parole, raccontandone le radici e il suo continuo evolversi, con l’intento di lasciar cogliere l’essenza spirituale del messaggio cristiano che anima i testi delle loro canzoni. Un mondo, quello del gospel, sempre più vicino alla cultura italiana, universalmente riconosciuto per il suo immenso e potente valore musicale, comunicativo ma soprattutto emotivo: Gospel in inglese significa Vangelo. Musica, storia, arte e cultura, si fonderanno in un unico concerto-evento per onorare e dar voce allo spirito natalizio presente nei nostri cuori. L’evento si svolgerà al teatro Augusteo, piazza Giovanni Amendola - Salerno, su due turni: uno pomeridiano delle ore 17:30 e uno serale delle ore 21:00. I biglietti sono acquistabili su www.etes.it e su www.ticketone.it .

Per info rivolgersi a prenotazioni@viverenapoli.com - tel. +39 334 111 9819

L'evento, patrocinato dal Comune di Salerno è organizzato da Meta Creativa S.r.l. Impresa Sociale in collaborazione con Mutart Agency e GrandeCampania.it