Musica, i concerti nel salernitano nel fine settimana dal 24 al 26 maggio

Sono tre i concerti gratuiti in provincia di Salerno nel fine settimana dal 24 al 26 maggio. Ad Atena Lucana, sabato 25 maggio, arriva "Nostalgia 90", la carovana del divertimento che sta facendo ballare tutta Italia. Domenica 26 maggio a Padula, in piazza Umberto I, arriva Enzo Avitabile. A Capaccio Paestum, in piazza Santa Rita, "Remember 90".