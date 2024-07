"Concerti d’Estate di Villa Guariglia": quattro concerti fino a sabato, apre il tributo ai Queen

"Somebody to Love" (mercoledì 24 luglio 2024): € 15,00 La Crus (giovedì 25 luglio 2024): € 25,00 Annastella Gibboni e Fabio Silvestro (venerdì 26 luglio 2024): Ingresso gratuito "Omaggio a Disney" (sabato 27 luglio 2024): € 10,00 per adulti, gratuito per under 18

Il festival "Concerti d’Estate di Villa Guariglia" continua con una serie di appuntamenti musicali di rilievo. Domani, mercoledì 24 luglio, alle ore 21:00, l'Area Archeologica di Fratte ospiterà "Somebody to Love", un omaggio sinfonico ai Queen. L’Orchestra ICO Suoni del Sud, diretta da Roberto Molinelli, eseguirà le principali hit dei Queen in versione sinfonica. Il vocalist Antonello Carozza sarà presente per questa serata. Roberto Molinelli, noto compositore e arrangiatore, ha curato gli arrangiamenti per l'orchestra, che conta più di 40 elementi. L'evento, organizzato da Salerno Classica, prevede un ingresso di 15 euro. Il concerto si propone non solo come un'esecuzione musicale, ma come uno spettacolo completo che include musica, immagini, attori e voci recitanti. Lo show punta a raccontare i drammi interiori di Freddie Mercury, arricchendo l’esperienza con tutta la forza dei testi dei Queen. Roberto Molinelli, che ha una vasta esperienza come direttore d'orchestra e arrangiatore per il Festival di Sanremo, dirigerà questa esibizione di due ore.

Il giorno successivo, giovedì 25 luglio, sempre all’Area Archeologica di Fratte, il festival prosegue con la performance della band milanese La Crus, in programma alle ore 21:00. L'ingresso per questo concerto è di 25 euro. La band porterà sul palco la sua musica, chiudendo la rassegna organizzata da HPM.

Venerdì 26 luglio, Villa Guariglia aprirà i suoi cancelli alle 18:30 con "Paint & Wine", un evento a cura di Casa Limen che combina arte e vino. La serata proseguirà alle ore 21:00 con il concerto di Annastella Gibboni al violino e Fabio Silvestro al pianoforte. A questi artisti verrà conferito il Premio alla memoria di “Emidio Cecchini” dalle Acli Salerno. L'ingresso a questo evento è gratuito.

Sabato 27 luglio, il festival propone due eventi in contemporanea. All’Area Archeologica di Fratte, alle ore 20:00, l'Orchestra da Camera Fiorentina, diretta da Giuseppe Lanzetta, offrirà un "Omaggio a Disney", un concerto per le famiglie. L'ingresso è di 10 euro per gli adulti ed è gratuito per i minori di 18 anni. Contemporaneamente, a Villa Guariglia, all’interno del Museo della Ceramica, si terrà la performance di danza “Tracce di memoria”, a cura dell’Associazione Campania Danza. Questo evento servirà da anteprima al concerto che vedrà l’esibizione di Piero Gatto (pianoforte), Silvia Sammarco (soprano), Federica Severini (violino), Marco Cuciniello (contrabbasso), Vincenzo Scannapieco (flauto) e Francesco Pio Ferrentino (clarinetto). L'ingresso per questo evento è gratuito.

Il festival, ideato da Antonia Willburger, è organizzato dal CTA di Salerno con il sostegno della Provincia di Salerno, del Comune di Vietri sul Mare, del Conservatorio Statale di Musica “G. Martucci” di Salerno, della Camera di Commercio/Coldiretti Salerno – Campagna Amica, della Fondazione di Comunità Salernitana, e il patrocinio morale della Regione Campania, del Comune di Salerno, della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e delle ACLI Provinciale di Salerno.