"6 in jazz": l'omaggio a Lucio Battisti nell'area archeologica di Fratte

Tornano gli appuntamenti targati Conservatorio di musica “Giuseppe Martucci” di Salerno nell’ambito dei "concerti d’estate di Villa Guariglia”, giunti alla 26esima edizione. Giovedì 27 luglio alle ore 21 l’Area Archeologica di Fratte ospiterà l’evento “6 in Jazz – Omaggio a Lucio Battisti”. .

Il concerto

Un concerto dedicato alla canzone d'autore con un lungo viaggio nel repertorio battistiano all’insegna dell’improvvisazione. Emozioni, Perché No, I Giardini di Marzo, Prendila Cosi?, Con il Nastro Rosa, Si? Viaggiare, Aver Paura di Innamorarsi Troppo, sono alcuni dei suoi tanti successi, rivisitati in chiave jazz dalla band. “6 in Jazz omaggio a Lucio Battisti” e? anche un cd distribuito dalla “Egea Record” per l’etichetta “Itinera”.

6 In Jazz Omaggio a Lucio Battisti

Sandro Deidda - sax tenore & soprano

Alessandro Castiglione - chitarra

Guglielmo Guglielmi - pianoforte

Pierpaolo Bisogno – vibrafono, vibrandoneon e percussioni

Aldo Vigorito - contrabbasso

Peppe La Pusata - batteria