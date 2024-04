Musica, alla Chiesa di Sant'Anna tornano i "concerti del Martucci"

Il Conservatorio "Giuseppe Martucci" di Salerno continua a svolgere la sua missione di diffondere la musica tra la popolazione, offrendo opportunità di fruizione culturale per tutte le fasce della comunità. Martedì 9 aprile alle ore 19, presso la Chiesa di Sant’Anna al Porto di Salerno, è in programma il secondo appuntamento de "I concerti del Martucci al Sant'Anna - Esercitazioni didattiche degli studenti del Conservatorio”.

Il concerto

Il concerto vedrà protagonista l’Orchestra a plettro del "Martucci”, diretta dal M° Mauro Squillante e composta da Luca Petrosino, Alfredo Villa (primi mandolini); Tommaso Immediata, Anna Bassi, Manuel Cuomo, Sara Farina (secondi mandolini); Massimiliano Gaudio, Alessandro Salomone, Adolfo Tronco (mandole); Emanuele Supino (chitarra); Fabrizio Mandara (contrabbasso). "È fondamentale comprendere l'importanza dei concerti per gli studenti. Essi offrono un prezioso stimolo, consentendo loro di mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni", sottolinea il M° Squillante, evidenziando inoltre che il mandolino ha una lunga tradizione come strumento d'insieme, con orchestre di mandolini fiorite in ogni città dall'Unità d'Italia all'inizio della Seconda Guerra Mondiale.