Un'estate di concerti all'Arena dei Templi di Paestum: il programma

L’Arena dei Templi di Paestum (Powered by Planet) ha presentato il nuovo calendario 2024 ricco di eventi e live con grandi artisti della scena musicale italiana e internazionale che si alterneranno sul palco della suggestiva location da luglio ad agosto 2024.

Il programma dei concerti

Nostalgia 90 - 06 luglio

Tedua (Paradiso Tour) - 20 luglio

Calcutta (Relax Tour) - 28 luglio

Salmo & Noyz Narcos (Hellraisers Live) - 03 agosto

Mai dire Goku - 04 agosto

Manu Chao - 08 agosto

Carolina (Un’Estate Favolosa) - 10 agosto

Pooh (Amici per Sempre Tour) - 12 agosto

Deejay Time (Celebration) - 14 agosto

Antonello Venditti (Notte Prima degli Esami)- 18 agosto

Tommaso Paradiso - 21 agosto

Biglietti disponibili al seguente link

https://linktr.ee/planetarena

Lo spazio è nato nel 2021 dall’idea e dal progetto di Giuseppe Macchia e Dario Correale attualmente gestori e responsabili dell’Arena a cui nel 2022 si è aggiunto Giovanni Martinelli attualmente terzo socio sulla venue. “Quando abbiamo iniziato a lavorare questo progetto ci siamo approcciati con la voglia e l’intenzione di creare uno spazio che potesse accogliere grandi live all’aperto, spettacoli di portata non solo nazionale ma anche internazionale. Giunti ormai al quarto anno, siamo contenti di portare avanti questo spazio che abbiamo ideato e creato e a cui teniamo molto mantenendo sempre alto il livello della proposta artistica. E’ importante per noi poter differenziare il tipo di offerta per il pubblico che sta crescendo sempre di più” - commenta Giuseppe Macchia . “L’Arena dei Templi è un luogo interamente dedicato ai grandi concerti e agli spettacoli che ha visto salire sul palco alcuni dei nomi più importanti della scena musicale italiana e internazionale. Con grande attenzione per il territorio, lo spazio è nato dalla volontà di offrire un’esperienza immersiva e senza tempo e si prepara, ancora una volta, ad accogliere in totale sicurezza un pubblico sempre più numeroso. Vedere Paestum sulla mappa dei grandi eventi italiani e dei tour di artisti così importanti ci rende molto fieri” - commenta Dario Correale. “Sono felice di far parte di un progetto così importante. Ogni anno ci impegniamo per far aumentare la visibilità e la qualità degli eventi proposti e ringraziamo la città di Paestum per la fiducia e la disponibilità. Sarà un bellissimo 2024, ricco di sorprese e concerti imperdibili e stiamo già pensando al futuro per far diventare L’Arena dei Templi il luogo principale per gli eventi live in Campania”- commenta Giovanni Martinelli.