Musica, i concerti del fine settimana nel salernitano

Sono tanti i concerti in programma nel salernitano per il weekend dal 28 al 30 luglio.

I concerti

Si parte il 28 a Sarno con i The Kolors, che si esibiranno in piazza 5 maggio. Nell'ambito del Giffoni Music Concept, sempre venerdì 28, appuntamento con Merk&Kremont e Lolita. Sabato 29 appuntamento all'Arena del Mare con Ron, mentre i The Kolors raddoppieranno in piazza Lumiere nell'ambito del Giffoni Music Concept insieme a Bleu Smith. Domenica 30, invece, la cantante Silvia Mezzanotte, indimenticabile voce dei Matia Bazar, sarà ad Albanella.