"Nel Cuore della Canzone Napoletana … e dintorni": a Salerno il concerto dell'Ottetto Mediterraneo

Il premiato "Ottetto Mediterraneo", capitanato dal M° Espedito De Marino, sarà protagonista sabato 13 luglio a Salerno per la Festa Liturgica in onore di Maria Santissima del Carmine, organizzata dall'Arciconfraternita guidata dal Priore Notaio Paolo Califano e dal Terz’Ordine Carmelitano.

Il concerto

Alle 21:30, gratuitamente, si potrà assistere al concerto "Nel Cuore della Canzone Napoletana … e dintorni". Lo spettacolo presenterà canzoni, musiche e virtuosismi per sola chitarra Mediterranea, in un repertorio che spazierà dal pentagramma napoletano con brani di Libero Bovio, Salvatore Di Giacomo, E. A. Mario, Ernesto Murolo, Toto’, Pino Daniele, Roberto Murolo ed Enzo Gragnaniello. Espedito De Marino e il suo team offriranno una rivisitazione ritmica, armonica e melodica del repertorio napoletano, integrando influenze sudamericane come rumba, tango, bossa nova e samba. Sul palco con De Marino ci saranno Bruno De Rosa (mandolino), Diego Cantore (chitarra classica), Pasquale Di Palma (basso elettrico), Alfonso Dolgetta (violino), Raffaele Ficuciello (flauto), Mario Martone (percussioni) e Marta De Marino (voce solista femminile). Al mixer l’ingegnere del suono M° Rino Barbarulo. Un'occasione unica per immergersi nella tradizione musicale napoletana, rivisitata con modernità e passione, in una serata di grande musica e cultura.