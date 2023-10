Continuano gli appuntamenti del calendario Castellabate ‘900. Dopo il concerto de Le Vibrazioni, toccherà ad Enzo Avitabile esibirsi venerdì 6 ottobre 2023 a San Marco in Piazza G. Comunale.

Il concerto

Un artista che, sebbene sia il maestro della contaminazione di stili, suoni, lingue e generi, è sempre rimasto in modo viscerale legato alle sue radici, ovvero alla cultura partenopea. Una lunga carriera ormai trentennale in cui il suo stile e il suo sound sono diventati inconfondibili per tutti. Questo profondo legame ed amore per le origini e la sua cultura mai sono state catene, bensì ali che gli hanno permesso di spiccare il volo ed aprirsi al mondo della musica internazionale. Quella volontà di ritorno alle radici, alla storia e alle tradizioni, nonchè al patrimonio culturale condiviso di un intero popolo, è il fil rouge di questi festeggiamenti per i 900 anni. Ricordare per poter consolidare ancor di più il legame con il passato. Con il suo stile inconfondibile e la sua musica travolgente Enzo Avitabile animerà l’intera frazione di San Marco, rendendo indimenticabile questo concerto. “Evento dopo evento ci stiamo avvicinando ai festeggiamenti del 10 ottobre. Venerdì 6 ottobre Enzo Avitabile accenderà con la sua musica la frazione di San Marco. Un paese ha bisogno di sentirsi vivo soprattutto nei periodi non estivi. Vi aspettiamo per divertirci insieme e lasciarci coinvolgere dalla bella musica” dichiara il Sindaco Marco Rizzo.