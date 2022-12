25 dicembre in musica con il "Concerto di Natale" al Teatro Verdi

Mattina di Natale in musica al Teatro Verdi di Salerno con il "Concerto di Natale". Ad esibirsi l'orchestra del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno ed il Coro di voci bianche del Teatro Verdi.

Il concerto

Il coro sarà diretto da Silvana Noschese, con Tiziana Caputo come maestro collaboratore. Al pianoforte, invece, ci sarà Gabriella Iorio. In scaletta "Nuovo cinema Paradiso", "What a wonderful world", "White Christmas" e tanti altri brani. Il coro di Voci Bianche del Teatro Verdi è nato nel 2000 ed è costituito da circa sessanta bambini di Salerno e provincia che si incontrano settimanalmente per dedicarsi allo studio della musica e della vocalità.