Festeggiamenti Sant'Alfonso a Pagani: Valentina Stella in concerto

Nell'ambito dei festeggiamenti civili di Sant'Alfonso 2022 è previsto per domani 2 Agosto 2022 il concerto dell'artista Valentina Stella alle ore 21.30 in piazza Sant'Alfonso. La cantante napoletana incontrerà la stampa per le interviste domani alle ore 19.30 presso il foyer dell'Auditorium Sant'Alfonso.

Le info

Per accrediti e interviste, potrete rispondere a questa email con nome, cognome, testata giornalistica e contatto telefonico o contattarci al numero 3891572745.