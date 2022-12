"Songs to bright the season": il concerto della la Corale Polifonica Metelliana

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Spettacolo della Corale Polifonica Metelliana presso la chiesa San Demetrio di Salerno. L'appuntamento con "Songs to bright the season" è fissato per martedì 27 dicembre alle ore 19.

La corale

A comporre la corale la maestra Pompilia Balzano ed i maestri Raffaele Esposito (piano), Matteo De Luca (sassofono), Giovanni Luciano (percussioni), Giovanni Leonetti (basso elettrico), Mariacarla Baldi (mezzosoprano).