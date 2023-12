Musica: all'Archivio di Stato di Salerno in scena il duo Deidda-Amato

Una vera chicca per i jazzofili, e non solo, l’esibizione prevista per il prossimo 13 dicembre, alle ore 20:00, nel Salone Bilotti dell’Archivio di Stato di Salerno in Largo Abate Conforti. Sarà, infatti, in scena duo Deidda – Amato, che ha conquistato con le sue coinvolgenti esibizioni il pubblico in Italia e all’estero.

Il concerto

Giovanni Amato (tromba e piano) e Dario Deidda (basso e piano), riuniti nella formazione “Poems”, due fantastici esponenti del jazz italiano, intratterranno il pubblico in un caleidoscopio di musiche evergreen. Giovanni Amato e Dario Deidda presenteranno il loro progetto musicale basato sui diversi modi di fare poesia nel jazz, dalle origini fino ad oggi. I due musicisti hanno condiviso, soprattutto durante la loro giovinezza di allievi del Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno, la scoperta di brani, di artisti, di armonizzazioni, di improvvisazioni che esaltavano e ispiravano le loro anime sensibili e affini. Tali componenti avevano sempre l’unico comune denominatore, nonostante le diverse personalità dei compositori e degli esecutori, i differenti periodi, stili, etnie e pulsazioni ritmiche: la Poesia.

Amato e Deidda hanno pertanto deciso di proporre agli ascoltatori parte di quel repertorio che contraddistingueva i loro incontri pomeridiani degli anni giovanili: le indimenticabili musiche di Chet Baker, Bill Evans, Freddie Hubbard, Kenny Dorham, Jobim, Herbie Hancock, Richie Beirach, vengono proposte, ma non finisce qui. Sono solo alcuni dei Poeti citati nel corso dell’incontro di mercoledì prossimo. Si aggiungeranno al nucleo fondante ulteriori “sorprese”, per un’esibizione che si preannuncia indimenticabile.

L'evento è gratuito e fa parte delle iniziative finanziate dalla Regione Campania, nell'ambito del POC Campania 2014-2020, Archivio di Stato di Salerno Casa della fotografia e dell'arte contemporanea.

È possibile prenotare fino a esaurimento posti, all’indirizzo email: as-sa.salastudio@cultura.gov.it.