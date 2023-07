Dal 13 al 16 luglio torna per la sua undicesima edizione Disorder, il festival organizzato da Macrostudio diventato negli anni un vero e proprio punto di riferimento della cultura indipendente nel nostro Paese. “Così remiamo, barche controcorrente, risospinti senza sosta nel passato, il futuro è già nostalgia”: parafrasando Francis Scott Fitzgerald, Disorder. conferma la sua volontà di continuare ad andare Controcorrente, non a caso titolo di questa edizione. Una rassegna in continua evoluzione e divenire, che anche quest’anno sfida se stessa trasformandosi in un city festival nel suggestivo borgo medievale di Oliveto Citra, in provincia di Salerno. Una location speciale che ospiterà una quattro giorni dedicati alla musica e alla scena alternativa con più di 20 artisti che si esibiranno sui due palchi principali, MainStage (in via Armando Diaz) e AltrArea (nella Villa Comunale di Oliveto Citra).

Il programma

Giovedì 13 luglio protagonista un gruppo cult della scena rock italiana, i Marlene Kuntz. Insieme a loro sul MainStage la fusione tra noise, funk, psichedelia ed elettronica degli Appaloosa, il post rock granitico dei Traum e l’indie rock made in Bologna dei Clever Square, mentre sull’AltrArea arriva il live estemporaneo tra elettronica e IDM dei Guru e il sound elettronico immersivo e viscerale di Exumano.

Venerdì 14 luglio arriva l’inconfondibile e raffinato sound della storica band milanese Casino Royale. E poi spazio all’intergalattico, energetico e sovversivo mix sonoro tra rave e post rock degli inglesi HENGE, al viaggio sonoro e sensoriale di Sasso con il suo album Musica, alle improvvisazioni di XYZ Ensemble. Sul secondo palco, invece, il travolgente party di Logout Soundsystem e le improvvisazioni alla batteria di Giovanni Iacovella.

Sabato 15 luglio è prestigioso ospite del festival il Thurston Moore Group, la band della leggenda dell’alt-rock e iconico ex chitarrista e fondatore dei Sonic Youth. E poi il rock sperimentale di Jamie Stewart degli XIU XIU, il mix di power pop e punk rock dei Yes Daddy Yes e il viaggio strumentale degli Anna Ox. L’AltrArea ospita invece l’energia dalle radici post hard-core di Define Chris e le sperimentazioni elettroniche degli FF.

Infine domenica 16 luglio il palco del Disorder. accoglie un altro gruppo che ha fatto la storia della scena indipendente nostrana, i 24 Grana, accompagnati dalla frizzantezza eclettica che abbraccia afrobeat, spiritual jazz, salsa, melodie mediterranee, derive psichedeliche e library music dei Rhabdomantic Orchestra, la musica per immagini di Fanali e il duo sax e batteria electronic/nu jazz Filament of existence. Sul secondo palco, il duo partenopeo d’avanguardia Retina.it e la fusione tra beatbox, elettronica oscura e cinematografica e strumentazioni tradizionali di KyotoLP.

Oltre alla musica, grazie alla collaborazione con Mercato Marchesa verrà allestita un’area Vintage Market / Vinile / Expo artistica. Inoltre il festival offre la possibilità di camminare gratuitamente lungo Le Vie dell'arte, un percorso tra opere d'arte contemporanea all'interno di Oliveto Citra/ Borgo della Regina (https://www.borgodellaregina.it/) e tra i Muri Narranti (https://www.oliveto-citra-diegema.it/), ammirando le opere di street art sparse per il borgo.

Biglietti

Full Festival Pass: 35 € + d.p.

Abbonamento su PostoRiservato.it : https://bit.ly/3Xv9vYM

Giovedì 13 luglio: 10 € + d.p.

Biglietti su PostoRiservato.it : https://bit.ly/42×2inx

Venerdì 14 luglio: 10 € + d.p.

Biglietti su PostoRiservato.it : https://bit.ly/43uCkbn

Sabato 15 luglio: 10 € + d.p.

Biglietti su Postoriservato.it: https://bit.ly/42SBvZQ

Domenica 16 luglio: 10 € + d.p.

Biglietti su Postoriservato.it: https://bit.ly/3ByP3he