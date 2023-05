Musica, Dolcenera torna in concerto nel salernitano

Sarà la cantautrice Dolcenera a chiudere la festa patronale di San Michele Arcangelo ad Olevano Sul Tusciano. L'appuntamento, dopo il rinvo del concerto previsto per lo scorso 9 maggio, è per le 21.30 di sabato 20 maggio in Largo Wilmington.

Il concerto

Dolcenera ripercorrerà la sua ventennale carriera presentando anche i brani dell'ultimo album "Anima Mundi", uscito lo scorso 22 novembre.