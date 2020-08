Eco Live: il concerto per promuovere le tematiche ambientali arriva all'Arena del Mare

Eco Live, il progetto realizzato da Piervito De Rosa, in arte Grisù, che ha lo scopo di promuovere uno sviluppo sostenibile e sensibilizzare il pubblico verso le tematiche ambientali, fa tappa, per la prima volta, a Salerno.

L'appuntamento

L'appuntamento è per il prossimo 21 settembre all'Arena del Mare dove si terrà il concerto Eco Live, organizzato e prodotto da La Pecora Nera Eventi, l'agenzia nata da un'idea di Piervito Grisù, autore e cantautore e organizzatore di eventi presente sulla scena nazionale da più di 25 anni. La Pecora Nera Eventi organizza eventi di intrattenimento a tutto campo, prediligendo il settore musicale produce e gestisce artisti, stampa vinili e dischi, distribuisce la musica in digitale, offre servizi di grafica, di ufficio stampa e di intermediazione.

Dopo il grande successo mediatico e di pubblico per il Drive Live, infatti, Piervito Grisu’ lancia, partendo proprio da Salerno, questo nuovo format denominato Eco live, un nuovo modo di vivere il concerto live in modo ecologico, sensibilizzando il pubblico verso le tematiche dell’ambiente. Tutto sarà concepito per avere meno impatto ambientale sulla natura. Unico nel suo genere, la manifestazione mette al centro la natura e l'arte. Eco Live favorisce oltre la musica anche gli artisti a tutto campo: pittori, scultori, fotografi, artisti digitali, ceramisti e tutto ciò che è arte. La parola d'ordine è, infatti, utilizzare materiali riciclati e che, in ogni caso, attraverso le proprie opere, inducano l'utente alla riflessione sui temi dell'ecologia e della sostenibilità ambientale. Infatti durante la manifestazione sarà allestita una mostra di opere artistiche, preferendo - quando possibile - artisti locali. Il tema girerà intorno ai quattro elementi: acqua-fuoco-aria-terra. I biglietti in prevendita saranno disponibili solo in forma digitale e potranno essere acquistati attraverso l'app per smartphone "LaPecoraNeraEventi" e i posti saranno limitati. A breve saranno comunicati tutti gli ospiti musicali, gli artisti che esporranno le loro opere e le associazioni che hanno abbracciato questo progetto che mira a espandersi e approdare in varie città italiane.