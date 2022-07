Tanager: Enzo Avitabile in concerto a Polla

Grane attesa per il concerto di Enzo Avitabile e i Bottari a Polla che si terrà nell'ambito di Tanager, lungo le rive del fiume Tanagro, la due giorni dedicata alla musica, agli spettacoli ed alla cultura.

Il programma

Lunedì 1 Agosto, doppio spettacolo a cura della compagnia Piccolo Nuovo Teatro. Alle 18.00 i funamboli di Bastia Umbra intratterranno i più giovani con Circobus, laboratorio per bambini di circo, giocolerie e trampoli. Alle 21.00 gli attori metteranno in scena uno spettacolo per tutte le età con trampoli, fuoco ed effetti pirotecnici intitolato Zoè il principio della vita. Anche in questo caso tutti gli interventi sono a partecipazione libera e gratuita.

Il concerto di Avitabile e i Bottari di Domenica 31 luglio giungerà al culmine di una giornata di promozione e valorizzazione di Polla. Sono previste sin dalle 10.00 visite guidate alle pregiate chiese cittadine, al Mausoleo di Caio Uziano Rufo, all'Elogium ed al Ponte Romano che di Polla è il simbolo. A fare da Cicerone saranno le locali associazioni Lilium e Pro Loco Polla.

Avitabile ed i Bottari si esibiranno il 31 sera a partire dalle 21.00 presso piazza monsignor Antonio Forte, nel centro cittadino, un ampio spazio pubblico edificato da pochi anni difronte alla chiesa del Cristo Re. Gli artisti proporranno un collaudato repertorio di musiche napoletane, e della tradizione meridionale, ricche di contaminazioni world music.