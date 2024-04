Parte dalla Campania il tour 2024 di Etta, giovane cantautrice nata a Caserta e cresciuta a Napoli che sabato 13 aprile si esibisce a Teggiano in provincia di Salerno dove, sul palco del Gran Caffè Trezza, presenta per la prima volta live i nuovi singoli pubblicati in questi mesi oltre ad alcuni brani estratti da precedenti lavori. Dopo la pubblicazione del singolo “Amadeus”, avvenuta in concomitanza del Festival di Sanremo, diventato subito un inno punk sulla parità di genere, numerose tv e testate si interessano al fenomeno Etta. Il Tg1 Rai realizza un servizio, Blob, storico programma cult di Rai 3, trasmette il videoclip del brano, Etta viene coinvolta in diversi talk da testate come il Mattino e il Messaggero, e intervistata da Radio 1 Rai, Isoradio, da Jo Squillo nell’ambito del programma televisivo La Volta Buona mentre scrivono di lei diverse testate italiane. A partire dallo scorso 23 febbraio Etta pubblica inoltre una serie di singoli che svelano, poco alla volta, quello che sarà il concept album previsto per il prossimo 3 maggio. La narrazione dei nuovi brani è incentrata sul digital storytelling che vede coinvolte le principali piattaforme social. I singoli vengono presentati attraverso una serie di personaggi interpretati da Etta che utilizza la sua consueta irriverenza, autoironia e piglio ribelle. Ciascun personaggio, con le sue caratteristiche, è una sorta di spaccato della società contemporanea. Fino ad ora abbiamo conosciuto Jason 2.0, personaggio collegato al singolo “Nervous”, frutto di una società individualista e menefreghista che non si occupa del prossimo; la “Pornostar” che rappresenta una delle tante forme di emancipazione femminile; l’NPC (personaggio non giocante dei videogiochi), usato per il brano “Game Over”, che descrive quella tipologia di persone che non usano il senso critico ed hanno un atteggiamento passivo e subiscono senza ribellarsi tutto ciò che gli viene imposto; ed infine “Britney” che attraverso una caricatura della pop star Britney Spears tratta il tema della salute mentale.