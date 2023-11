"Contrasti": Ettore Pellegrino apre la quindicesima stagione concertistica

Si aprirà sabato 18 novembre alle ore 20, nella chiesa di San Giorgio a Salerno, la quindicesima stagione concertistica “Contrasti”. Il concerto inaugurale vedrà protagonista il maestro Ettore Pellegrino, violinista dalla carriera internazionale, nella doppia veste di solista e direttore in un concerto dedicato al genio di Johann Sebastian Bach e ai suoi Concerti per Violino e orchestra: Concerto per violino e archi in la minore BWV 1041, il Concerto in mi maggiore KWV 1042 e il Concerto per due violini e orchestra in re maggiore BWV 1043, in cui si esibirà come secondo violino solista Fabrizio Giordano.

Posto unico 11 euro con riduzioni per studenti universitari. Per maggiori informazioni tel. 3493925763 www.filarmonicacampana.it