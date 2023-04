Eugenio Bennato in concerto al Teatro Verdi di Salerno. L'appuntamento è fissato per martedì 25 aprile alle ore 20. La serata sarà l'occasione per la presentazione di "Vento Popolare" accompagnato dal suo ensemble formato da Ezio Lambiase (chitarra classica e elettrica), Mujura (chitarra acustica e basso), Sonia Totaro (voce e danza), Francesca Del Duca (voce e percussioni). Special Guset Pietra Montecorvino.

Il concerto

Durante il concerto, Bennato presenterà i brani del nuovo album e i grandi classici che hanno segnato la sua quarantennale carriera.

PER ACQUISTARE I BIGLIETTI