La Falaut Flute Orchestra torna in tour nel salernitano: a Baronissi la "prima"

Tre tappe nel salernitano per la Falaut Flute Orchestra, progetto fondato da Afi (Associazione Flautisti Italiani). I giovani musicisti, sotto la guida del maestro Salvatore Lombardi, ritroveranno il pubblico campano in una performance che porterà gli spettatori in giro per il mondo. Un viaggio musicale con un unico comune denominatore: il ritmo. Prima data del tour salernitano il 5 luglio alle ore 21 a Baronissi presso l'Anfiteatro Comunale "Pino Daniele".

Le date

Le altre due date previste nel salernitano sono le seguenti: 14 luglio ore 21 a Salerno, negli spazi del Teatro dei Barbuti; il 15 luglio ore 21 a Vietri sul Mare presso la Villa Comunale. "Lo scopo - spiegano i membri della Falaut Flute Orchestra - è quello di far crescere sui palcoscenici d’Italia tutti quei giovani talenti che hanno dimostrato di saper portare avanti il movimento flautistico nel mondo".