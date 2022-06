Concerto e fuochi pirotecnici sulla spiaggia di Santa Teresa: Salerno prepara la festa della musica

In occasione della Festa della Musica, evento che si celebra il 21 giugno di ogni anno per celebrare il solstizio d'estate in più di 120 nazioni in tutto il mondo, il Conservatorio di Musica Giuseppe Martucci ha organizzato una serie di appuntamenti a Salerno.

Il programma



Di seguito il calendario delle attività: alle ore 17, Risonanze – Primati e prospettive del Conservatorio Martucci, Salone dei Marmi a Palazzo di Città. Incontro dedicato alla storia del Conservatorio e alle sue prospettive future, con la partecipazione di docenti e allievi dell’Istituto. Alle ore 18, evento musicale bandistico: il Gran Concerto Bandistico Città di Nardò composto da 35 elementi diretto dal partirà dalla Stazione Ferroviaria di Piazza Vittorio Veneto e vi farà ritorno attraverso il seguente percorso: Stazione Ferroviaria; Corso Vittorio Emanuele; Piazza Portanova; Lungomare Trieste (direzione Stazione Ferroviaria); arrivo in stazione. Il complesso bandistico, all’arrivo a Piazza Portanova, eseguirà un breve programma musicale. Alle ore 18.30, ‘Serenate: da Mozart a Martucci’ al tempio di Pomona. Il concerto, in programma nello spazio antistante il Tempio di Pomona di via Roberto il Guiscardo, sarà svolto

dall’orchestra a plettro del Conservatorio Martucci. L’evento è organizzato in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino. Alle ore 21, "Lucio incontra Lucio" al Parco dell'Irno: la vita la storia, le canzoni di Lucio Battisti e Lucio Dalla di Liberato Santarpino, con Sebastiano Soma, che firma anche la regia. In scena anche Gianmarco Santarpino (sassofono), Marco De Gennaro (pianoforte), Aldo Vigorito (contrabbasso), Giuseppe La Pusata (batteria), Lorenzo Guastaferro (vibrafono) e con le voci di Alfina Scorza, Elsa Baldini, Paola Forleo e Francesco Curcio. Alle ore 23.45, spettacolo pirotecnico in zona spiaggia di Santa Teresa.