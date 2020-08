Salerno: il Premio Charlot celebra Sanremo con Fiorella Mannoia e Ron

Quarto appuntamento, domani 5 agosto, all’Arena del Mare di Salerno con la XXXII edizione del Premio Charlot. Quarto appuntamento con una prima nazionale, un grande spettacolo per celebrare i 70 anni del Festival. Sul palco dell’Arena del Mare, infatti, salirà, da prima il giornalista Paolo Poggio al quale sarà consegnato il “Premio Charlot Giornalismo” e a seguire una grande orchestra sinfonica, musicisti e coristi diretti dal Maestro che del Festival 2020 è stato il direttore musicale: Leonardo de Amicis. Sanremo 70 anni di sogni, scritto da Paolo Logli, e narrato come una favola da Claudia Campagnola e Marco Morandi, è un grande omaggio all’evento più importante della canzone italiana. La serata sarà resa preziosa dalla presenza di due grandissimi artisti che col Festival di Sanremo hanno condiviso una lunga storia e una lunga lista di canzoni indimenticabili: Fiorella Mannoia e Ron.

Con loro apriremo una finestra sulle splendide canzoni che hanno segnato la loro carriera che tutti conosciamo. Un momento alto, fatto di parole, musica, ricordi e grandi interpretazioni. Un viaggio sognante, sulle ali della musica, intercalato dalle incursioni di Gianmaurizio Foderaro, testimone del tempo e della storia del Festival, uno di quelli che “quella volta lì, a Sanremo…” c’erano. Sanremo 70 anni di sogni è uno spettacolo unico nel suo genere ,un evento che ci farà rivivere le emozioni di tanti indelebili ricordi legati alla famosissima Kermesse e dei suoi protagonisti.… letteralmente un coro di voci, cantate e non, si rincorreranno sul palco per rendere reale il ricordo di un avvenimento che una volta all’anno, più di qualsiasi altra cosa, è l’Italia. Una serata unica, per raccontare un mito della canzone italiana. Anzi, Il Mito.

I biglietti

La serata di domani avrà inizio alle ore 21, e per assistere vi ricordiamo che i biglietti, al costo di 20 euro, sono in vendita presso il sito www.go2.it, oppure, in rispetto delle normative anti Covid -19, ritirare, si potranno acquistare, al botteghino dell’Arena del Mare a partire dalle ore 18 di domani.

Gli altri appuntamenti

Gli altri appuntamenti del Premio Charlot sono, sempre all’Arena del Mare: