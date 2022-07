Joan as a Police Wowan apre la prima edizione di "Frame"

È dedicata al compianto Jeff Buckley, scomparso 25 anni fa a soli 30 anni, la prima edizione di Frame - Suoni e forme in movimento, evento musicale progetto ideato e diretto da Giovanni Sparano, organizzato dall’associazione Luce, in collaborazione con OLive, Barezzi Fest e Antiche Fornaci. Un progetto nato per ripensare il centro storico di Eboli nel nome della musica che partirà ufficialmente lunedì 11 luglio nel Parco Antiche Fornaci - Casa Cultura. "La rassegna - spiegano gli organizzatori - sarà costituita da tanti 'frame' che animeranno molti luoghi del centro storico, costituendo un’unica trama narrativa".

La prima serata

Ad aprire le danze, lunedì 11 alle ore 22, Joan As Police Woman cantautrice e polistrumentista di fama internazionale, per il suo debutto discografico, che arriva dopo una lunga gavetta come membro di varie band e musicista per Rufus Wainwright, Antony & The Johnsons, Lou Reed, Sparklehorse, Nick Cave, Dave Gahan (Depeche Mode) e altri. Anche lei tributerà un omaggio a Jeff Buckley, del quale era la compagna quando l'artista perse la vita nel 1997.

Il programma

Il successivo appuntamento con "Frame" sarà il 19 Luglio alle ore 22, sempre presso le Antiche Fornaci, con il concerto di Cristiano Godano, voce e anima dei Marlene Kuntz. Il 21 luglio, invece, toccherà al giornalista Federico Vacalebre, che racconterà Jeff Buckley con interventi musicali di Guido Maria Grillo. A seguire Alessio Franchini in concerto di tributo a Jeff Buckley.

Per info e prevendite:

https://www.postoriservato.it/

https://www.facebook.com/ albertoritrovo

https://www.facebook.com/ antichefornaci