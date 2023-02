"Solo show": Francesco di Bella live nel salernitano

Appuntamento con la grande musica alla Cantina Bianco di Gioi. Protagonista del primo appuntamento della rassegna "Gioia e rivoluzione" Francesco Di Bella, tra i capostipiti del cantautorato napoletano moderno.

Il live

La voce dei 24 grana, nel suo "Solo show", ripercorerrà la sua carriera in un concerto intimo ed esclusivo voce e chitarra. L'appuntamento è per il 24 febbraio alle ore 22. In apertura Verrone darà un'anticipazione del suo primo album in procinto di pubblicazione.