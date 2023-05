Sguardi, Francesco Di Bella live a Palazzo Fruscione

Il cantautore Francesco Di Bella salirà sul palco del Fruscione per raccontare e raccontarsi nell’ambito della mostra fotografica Sguardi - Musiche/Kontakthof-Kontrapunkt/Nucleus di Lelli e Masotti. Un incontro intimo, voce e chitarra, che consentirà al pubblico di scoprire il percorso musicale di uno dei più sensibili cantautori italiani che dal 1996, anno del suo debutto, ad oggi, sente l’esigenza di ritornare a qualcosa di estremamente semplice, come le serate nei piccoli club che profumavano di casa.

Gli appuntamenti

Lungo quale traiettoria di sensibilità e di visioni s’incrociano la poesia e la musica? In che modo le sonorità rimandano alla struttura poetica e viceversa? Venerdì 5 maggio (ore 20 – Palazzo Fruscione), per la sezione Parole, “Il Suono la Poesia” con Pina De Luca (Università di Salerno) e Gabriele Frasca (Università di Salerno). Un racconto trasversale –nelle trame del Novecento- tra autori e autrici nel solco della musica. La poesia intesa come percorso “pluriverso” e la musica come grande azzardo sperimentale in una dialettica in grado di assorbire e rilanciare una miriade di linguaggi ed esperienze creative, visionarie e di grandi passioni.