"Friends for Pino": al Moro di Cava de' Tirreni rivive la musica di Pino Daniele

Venerdì 3 maggio al Moro di Cava dè Tirreni la superband “Friends for Pino” farà rivivere la musica del leggendario Pino Daniele, icona di Napoli in tutto il mondo. Un tributo al grande artista che ha scritto la storia della musica italiana, con le sue sonorità contaminate dal blues, dal jazz, affondando le radici nel cuore di Napoli. La musica di Pino Daniele suonata dai i musicisti ed amici del “nero a metà” nelle sale del Moro di Cava de’ Tirreni.

Il progetto

“Friends For Pino” è un progetto musicale aperto che vede in prima file i musicisti e amici storici del “nero a metà”: Gigi De Rienzo, bassista, Ernesto Vitolo , pianista, Tony Esposito , percussionista affiancati di volta in volta da grandi strumentisti e vocalist, impegnati nella riproposizione degli episodi più belli e significativi dell’opera del grande cantautore e chitarrista napoletano. Sul palcoscenico del locale del Borgo Scacciaventi a riproporre i brani più belli e significativi di Pino Daniele venerdì 3 maggio a partire dalle ore 22.00 ci saranno Marco Zurzolo, sassofonista notevolmente versatile e con un bouquet di illustri collaborazioni, nonché fratello di Rino, contrabbassista storico di Pino Daniele, Claudio Romano, un batterista dal curriculum incredibile con la stessa rara propensione degli altri compagni avventura ad interpretare differenti generi musicali. Con loro le voci di Simona Boo e Greg Rega, alla chitarrra Carlo Fiamiani. Una serata di grandi emozioni musicali, un mix di ricordi, storie e musica nato da un progetto di Gaetano Lambiase proprio nelle sale del locale del Borgo Scacciaventi di Cava de’ Tirreni (Sa), dove non mancherà nel repertorio live l’esecuzione della canzone ‘Napul è’, ‘Quando Piove’, ‘Alleria’, ‘I Say i’ sto ccà’, ‘Musica musica’, ‘A me me piace ‘o blues’, ‘Nun me scoccià’, ‘Sotto ‘o sole’.